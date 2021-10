Arnaque sur le Bon Coin, près de Caen : il vend trois articles à 62 personnes !

D.D, âgé de 30 ans, a été jugé en son absence mardi 14 juin 2016, par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados), pour escroquerie en récidive. Les faits on eu lieu de juillet à novembre 2015, à Moult, au sud-est de Caen. En juillet, il rédige une annonce sur le site internet Le Bon Coin pour y mettre en vente trois articles : Deux enceintes, un ordinateur et un iPhone. Trois acheteurs se font très vite connaître, mais, comme d'autres clients se présentent, l'homme continue la vente (ce sont ses propres arguments lors de l’enquête qui a suivi).

4000 euros de préjudice

Les potentiels acquéreurs envoient donc des chèques et... attendent. A la suite de quoi, ils envoient des mails qui demeurent sans réponse. Il faut dire que D.D à quatre adresses mails différentes et six numéros de téléphone portable. Au final, en vendant "les mêmes choses", il escroque... soixante-deux personnes pour un montant total de 4000 euros !

Son casier judiciaire comporte deux mentions pour soustraction frauduleuse et filouterie.

Une "petite escroquerie relativement rentable"

Le procureur reconnaît que c'est une petite escroquerie relativement rentable et que l'homme, ne travaillant pas, a trouvé des moyens alternatifs de subvenir à ses besoins. Dix mois de prison ferme sont requis. L'escroc écope de huit mois de prison ferme et de l'obligation d'indemniser les soixante-deux victimes. A noter que dans ce genre de transactions, via internet, on ne peut invoquer le préjudice moral.