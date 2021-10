L'hélicoptère évacue un homme

Dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 mai, peu après 3 h, le Cross Jobourg a été averti qu'un homme de 74 ans était tombé dans le coma, à bord du ferry Bretagne en transit dans le Ras Blanchard et à destination de Saint-Malo. Une évacuation médicale a été décidée, avec transfert du médecin de la marine à bord de l'hélicoptère Dauphin de service public. L'hélicoptère qui a décollé de Querqueville vers 4 h, s'est stationné une dizaine de minutes plus tard sur le ferry se situant alors entre Guernesey et Jersey. A 4 h 40, l'hélicoptère repartait du Bretagne et se posait à l'hôpital Pasteur de Cherbourg. Là, le malade a pu être pris en charge rapidement par les secours.