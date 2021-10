A Rouen, la ligne T4 du Teor adoubée par le ministre Jean-Michel Baylet

Première visite en Normandie pour le nouveau ministre de l'aménagement du territoire Jean-Michel Baylet. Nommé à ce poste lors du dernier remaniement, il s'est rendu lundi 13 juin 2016 à Rouen puis à Canteleu (Seine-Maritime). Il a été accueilli par le président de la Métropole Frédéric Sanchez, par le maire de Rouen Yvon Robert et par la préfète Nicole Klein. Le premier en a profité pour lui présenter le projet de ligne T4, ou Arc-Nord Sud, une nouvelle ligne Teor allant du Boulingrin jusqu'au Zénith.

Deux ans de travaux, la circulation impactée

L'élu socialiste a rappelé les grandes lignes du projet, dont "l'investissement global est légèrement inférieur à 100 millions d'euros" et dont "les grands travaux devraient commencer début 2017 et durer deux ans" pour une mise en service espérée fin 2018. Les travaux préparatoires, d'adduction d'eau potable, ont d'ores et déjà commencé et s'étendront jusqu'au mois de juillet 2016, sans toutefois provoquer une réduction des voies de circulation, ce qui sera le cas en 2017.

"Un projet remarquable"

Jean-Michel Baylet, ministre d'un Etat qui a apporté 3,5 millions d'euros dans cette nouvelle ligne Teor, a salué "un projet qui va complètement changer la physionomie de l'entrée de Rouen, transformant un carrefour ordinaire (au boulevard des Belges) en une entrée de ville à l'ancienne". Et d'enchaîner :

"C'est un projet remarquable, qui permettra de traverser de manière douce tout Rouen à une époque où les centre-villes sont asphyxiés."

Une asphyxie à laquelle la T4 devra remédier : Frédéric Sanchez table sur 20 000 usagers quotidiens qui délaisseront leurs voitures pour privilégier ce nouveau transport en commun.

