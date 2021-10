Près de Caen, menaces au fusil, coups de couteau et de batte de baseball

Comment cela a-t-il commencé et pour quelles raisons ? La cour du tribunal de grande instance de Caen (Calvados) a de quoi s'y perdre lorsqu'elle juge, jeudi 9 juin 2016 en comparution immédiate, Aniss Davis, âgé de 22 ans, pour violences avec usage d'armes diverses.

Expédition punitive

A Colombelles, au nord-est de Caen, le samedi 21 mai, à la suite d'un diffèrent avec un jeune de son âge, Aniss David entreprend une expédition punitive. Il se rend au domicile du père de son rival et tire dans sa porte et ses volets avec un pistolet chargé de billes en métal. Il retrouve la victime et la course avec un club de golf à la main. L'autre s'enfuit, le menaçant de représailles. Un peu plus tard, Aniss David veut discuter avec le père de son ennemi. Réplique de l'homme : "Dégage ! J'ai un fusil chargé !" N'étant apparemment pas satisfait par cette réponse, le jeune dégrade la boite aux lettres à coups de batte de base-balle.

Il le frappe au bras avec un couteau

Le lendemain, dimanche 22 mai, la victime ayant changé d'avis, et désirant (sans doute...) discuter, se rend au domicile D'Aniss David. Mais celle-ci le reçoit avec un couteau et le frappe au bras, après quoi il lui assène des coups de pieds. L'autre s'enfuit. Mais le prévenu décide de tirer avec une carabine en direction du pavillon de son rival. Plus tard, il disparaît et sera près de 15 jours recherché. "On ne saura jamais exactement dans quel ordre tout cala s'est passé, soupire le président, mais niveau accessoires de sport, on peut dire que vous êtes outillé ! Vous auriez pu vous entretuer ! Les assises sont remplies de choses aussi crétines !"

"Profil inquiétant"

Le casier judiciaire du prévenu, malgré son jeune âge, est déjà bien chargé : vols aggravés et en réunion, violences, dégradations, menaces de mort... "Votre profil est bien inquiétant", constate le procureur. Il écope de 15 mois de prison ferme avec mandat de dépôt assortis de 3 mois de mise à l’épreuve. Injonction de soins, de travail, d'indemniser les victimes lui sont faites. Il lui est interdit de détenir des armes, d'entrer en contact avec les victimes et de fréquenter la ville de Colombelles.