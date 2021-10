Dans la 3ème course à Auteuil, Apollinaire vous conseille de jouer :

L'as, Tzar de Noël

Le 6, Bullet Tooth

Le 2, Rock The Race

Le 12, Grinamix

Le 8, Baguette Magique

Le 7, Mukonzi Has

Le 13 Ami Sol

et le 3, Cross In Hand

Le départ est donné à 15h15.





Hier Apollinaire vous a donné le Tiercé dans l'ordre et le Quarté dans le désordre.