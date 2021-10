Marseille (AFP). Euro-2016: nouveaux incidents au Vieux-Port de Marseille

"La police est intervenue sur des rixes qui opposaient des supporters anglais, russes et des Français dans le secteur du Vieux-Port", a déclaré à l'AFP le préfet de police Laurent Nunez.

La police - quelque 250 policiers et gendarmes - a fait usage de gaz lacrymogènes et les supporters sont partis en courant dans les rues avoisinnantes, certains continuant à se battre entre eux, en s'arrachant leur T-shirt et en brisant des bouteilles de bière, a constaté l'AFP. La plupart avaient une bouteille à la main, certains des packs entiers.

Jusqu'à 16H00, le calme régnait sur le Vieux-Port avant ces brusques poussées de violences répétées. Plusieurs bagarres entre supporters de diverses nationalités ont alors éclaté, provoquant l'intervention des forces de l'ordre, aussitôt prises à partie par les supporters, a dit le préfet. "On occupe le terrain et on empêche les rixes. Nous intervenons systématiquement quand il y a des rixes pour les disperser", a-t-il ajouté.

Vers 17H00, la police et les supporters, face à face sur le Vieux-Port, continuaient à s'affronter à intervalles réguliers, séparés par quelques mètres. De nombreux projectiles - chaises, bouteilles - étaient lancés en direction de la police, qui répliquait avec des grenades lacrymogène et chargeait pour disperser les supporters.

Aucun chiffre n'était disponible en début de soirée sur les blessés et les interpellations, gendarmes mobiles et CRS étant occupés à rétablir l'ordre avant tout, selon le préfet.

Des incidents similaires ont eu lieu jeudi et vendredi à Marseille, mais en présence de moins de supporters.