Calvados : 3 000 enfants participent aux Foulées de la liberté à Caen

C'est le premier événement des Courants de la Liberté 2016 : les Foulées de la Liberté. A 14 heures, vendredi 10 juin 2016, plus de 3 000 enfants (contre 2 400 en 2015) et 448 accompagnateurs se sont élancés de l’Hôtel de Ville de Caen (Calvados) pour rejoindre le Mémorial. Cette année, cela représente pas moins de 105 classes et 22 écoles !

Comme tous les ans, les enfants courrent pour la bonne cause. En 2016, c'est au profit de l’association "Les Fées Papillons" qui oeuvre au quotidien pour les enfants malades.

Revivez ci-dessous en images le coup d'envoi des Foulées de la Liberté.

Photos Pierre Le Cocq / Tendance Ouest

