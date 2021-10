Courants de la liberté à Caen : le mode d'emploi du week-end

3 000 enfants des écoles primaires de la Ville de Caen (Calvados) donneront vendredi 10 juin 2016 le coup d'envoi de la 29e édition des Courants de la Liberté, véritable festival de course pour tous avec pas moins de sept épreuves au programme. Pour la première fois dans l'histoire de ce grand rassemblement loisir et sportif dédié à la paix, 40 000 participants sont inscrits. Mode d'emploi...

Vendredi 10 juin

14h > Départ des Foulées de la liberté

Comme chaque année, les scolaires ouvrent la 29e édition des Courants de la Liberté, en partant de l'hôtel de ville pour gagner le Mémorial de Caen. Là aussi, le nombre de participants est à la hausse. 3 000 enfants issus de 105 classes de 22 écoles seront de la partie, contre 2 400 l'an dernier. Ils courront au profit de l'association Les Fées Papillons qui soutient les enfants malades.

Samedi 11 juin

10h30 > Départ des Rollers de la liberté

En partenariat avec TouCaen Roller, une course de patins en ligne est programmée, le samedi 11 juin, entre 10h30 et 12h30. Sur un circuit fermé de deux kilomètres dans le quartier de la prairie, à proximité du Parc des expositions. Les participants ont deux heures pour réaliser le plus grand nombre de tours possibles. Le record est détenu par Sylvain Cabotin qui en 2012 avait roulé sur plus de 62 kilomètres en 120 minutes.

19h > Départ de la Rochambelle

La Rochambelle, la célèbre course caritative contre le cancer du sein, partira et arrivera cette année au Parc des expositions de Caen. C'est une première. "C'était la solution pour nous, en quittant le Mémorial, de pouvoir accueillir plus de femmes", assure Yves Martin, président des Courants de la Liberté. Elles seront 25 000 contre 20 000 l'an passé.

Dimanche 12 juin

8h40 > Départ du 10 km.

Parmi les 5 000 participants du 10 km, avec un départ à 8h40 au Mémorial de Caen et une arrivée au Parc des expositions, trois athlètes sont particulièrement à suivre. Le local de l'étape, Loïc Letellier (record à 28'20) qui est actuellement sur une saison de duathlon, vise un podium. Il est aux prises avec Romain Coursières (29'23), connu pour vivre et s'entraîner en montagne et qui, sans préparation, a bouclé le marathon d'Annecy en 2h17. Il faudra surveiller également Sébastien Boiton (29'50).

8h55 > Départ du semi-marathon

La Pegasus, du nom du célèbre pont libéré par les soldats britanniques le 6 juin 1944, partira comme chaque année du pont de Bénouville pour une arrivée à Caen. 4 500 participants sont attendus, avec pour certains une qualification au championnat de France. A suivre, le Rwandais Dieudonné Disi (record personnel à 59'32''), mais aussi Charles Korir (1h02'47'') et Soufiane Boui Chou (1h03'00'').

9h10 > Départ du Marathon

Sur le marathon des Courants qui partira de Courseulles pour une arrivée au Parc-expo, deux athlètes cherchent à atteindre les minima fixés par leur fédération pour participer aux Jeux olympiques de Rio en août (le Rwandais Gervais Hakizimana et la Turque Tolzu Elif). Le Français Simon Munyutu, avec un record à 2h09'24'' part favori, mais il aura fort à faire avec Kennedy Kipyego Lagat qui vient de s'imposer à Annecy en 2h12'38''. Habitué du semi-marathon, le Burundais Onesphore Nkunzimana se lance cette année sur le marathon.