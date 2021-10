Sports : les résultats du week-end

Football



Ligue 2



Le Stade Malherbe a perdu 2-0 face à Metz au Stade Michel d'Ornano.



CFA



Match nul entre Quevilly et Cherbourg : 1-1.



Même score pour Caen -Carquefou, 1-1.

Avranches de son côté l'emporte 4 - 2 sur Levallois.

Cyclisme



C'est hier, samedi 8 mai, qu'avait lieu la 4 étape du Tour de la Manche.Une étape qui reliait Agon Coutainville à Pontorson et qui a vu le sacre de Tony Hurel. De son côté, Kévin Lalouette a lui conservé le maillot jaune. Cinquième et dernière étape aujourd'hui, dimanche 9 mai, entre Pontorson et Granville.

Basket



En basket, l'équipe cadette de Mondeville s'est qualifiée en finale du championnat de France hier soir, samedi 8 mai, à Equeurdreville dans le Cotentin. Les Mondevillaises ont battu Calais 88-74. Elles décrochent donc leur place en finale contre Montpellier cet après midi, dimanche 9 mai, à 15h30, toujours à Equeurdreville.