Caen : Rachid, militant CGT, assure la sécurité dans les manifestations

Rachid Yahiaoui est du genre à cocher sur son agenda les dates des mobilisations générales, comme il l'a fait pour mardi 14 juin 2016. Agent de sécurité chez Securitas à Caen (Calvados), il est également délégué syndical dans son entreprise. Estampillé CGT. "Je l'ai dans la peau, notamment parce que mon grand-père y est entré dès 1942", explique ce militant de 41 ans, encarté depuis 2006. Il est par ailleurs secrétaire adjoint de Prévention 14, un syndicat qui regroupe des agents de sécurité issus de sociétés différentes, un peu partout dans le Calvados.

Privilégier la parole

"Je note bien à chaque fois quelle est la prochaine grève générale, car je sais qu'il y a de grandes chances qu'on fasse appel à moi !" A chaque mobilisation, l'Union départementale de la CGT et l'antenne de Caen le contactent pour rejoindre le groupe qui composera le prochain cordon de sécurité. "Comme c'est notre métier au quotidien, c'est vrai que nous avons des dispositions particulières pour encadrer les cortèges". Ils sont généralement une trentaine de la CGT pour les manifestations organisées dans les rues de Caen. Dans le défilé, certains restent mobilisables pour prêter main forte si le besoin s'en fait sentir.

"Quand on voit une personne s'emporter, il n'est pas rare qu'on vienne discuter avec elle pour faire un peu retomber la tension et nous pouvons aller jusqu'à maîtriser physiquement le manifestant, mais sans user de violence". Rappeler si besoin le parcours aux autorités et s'assurer de la sécurité au croisements routiers demeurent ses deux principales missions. "Nous ne poursuivons qu'un objectif : que la manifestation se déroule bien."