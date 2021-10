A Caen, le Front National rassemble ses cadres à un an des présidentielles et législatives

Le Front National veut rassembler. C'est le message qu'a voulu faire passer Nicolas Bay, le secrétaire général du parti de Marine le Pen, mercredi 8 juin 2016, en réunissant à Caen (Calvados) ses élus régionaux et cadres départementaux. Objectif : distribuer des consignes et établir une feuille de route commune avant les prochaines échéances électorales de la présidentielle et des législatives, en 2017. Nicolas Bay, qui est également député européen et conseiller régional de Normandie :

"Nous voulons mettre à profit cette période pour mettre nos équipes en ordre de marche, pendant que d'autres sont en pleine bataille d'égos", a souligné Nicolas Bay, qui avait représenté le Front National aux dernières élections régionales de Normandie.

Il affirme que son parti est prêt à "accéder à des responsabilités", notamment dans une région où le Front National est bien implanté et où il note "une croissance généralisée du FN" :