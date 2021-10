Calvados : il harcèle son ex-compagne au téléphone pendant un an

De février 2015 à avril 2016, à Aunay sur odon, au sud-ouest de Caen (Calvados), un homme a harcelé par téléphone son ex-compagne. Il l'a insultée et menacée. Quand la jeune femme a entamé une nouvelle relation, il ne l'a pas supporté et les choses se sont aggravées. A bout de nerfs, celle-ci a décidé de porter plainte le 11 avril.

"Elle m'a fait un sale coup"

Son ex-compagnon a été jugé mercredi 8 juin par le tribunal de grande instance de Caen pour appels téléphoniques malveillants de façon réitérée. A la barre, il s'explique : "Au début, elle me répondait, mais ensuite elle a rompu tout contact. Ça m'a rendu malheureux, c'était un sale coup qu'elle me faisait. Je lui en ai voulu."

Dans son casier judiciaire on trouve une condamnation pour les mêmes faits, il y a 14 ans. Le président constate : "Visiblement, à chaque rupture, vous agissez de la même façon. Vous inondez vos ex-compagnes d'appels et de SMS insultants et menaçants. Comprenez-vous le caractère harcelant et traumatisant de ce que vous faites ?" Face à la cour, l'homme regrette. Le procureur, quant à lui, ajoute que deux fois, ça fait beaucoup et requiert 2 mois de prison avec sursis. Le président abonde dans son sens : ce sera sa condamnation assorti de 24 mois de mise à l’épreuve.