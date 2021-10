Ils font 300 km et déboursent 260 €... pour faire opérer leur poisson rouge

Atteint d'une tumeur presque aussi grosse que lui, némo a parcouru plus de 300 km avec son bocal pour trouver un vétérinaire qui veuille bien l'opérer. Refusant d'abandonner leur animal chéri, Roy et Caroline ont dû faire un sacré bout de chemin pour sauver leur protégé qu'ils possédent depuis 5 ans.



Le poisson a subi une opération de plus de 45 minutes. Sonya, la vétérinaire, a dû pratiquer l'opération qu'aucun de ses confrères ne voulait pratiquer. Une opération qui a dû se dérouler hors de l'eau et durant celle-ci le cœur du poisson rouge s'est arrêté. "C'était très difficile de le maintenir sous anesthésie et en vie. Il y a eu un moment très épineux, quand son cœur s'est arrêté, mais nous avons été capables de le faire repartir" dit elle.





Nemo aujourd'hui est en pleine forme et a rejoint son bocal aux côtés des autres animaux du couple.



