Seine-Maritime : 10 automobilistes ivres à la sortie des discothèques

Dimanche 6 juin 2016, de 3h à 7h, les gendarmes de la compagnie d'Yvetot (Seine-Maritime), accompagnés de ceux du peloton motorisé d'Ecalles-Alix, près d'Yvetot, se postent au rond-point d'Ecalles-Alix et en agglomération de Motteville. Objectif : contrôler les automobilistes à la sortie des discothèques.

220 dépistages, 10 contrôles positifs

Les 18 gendarmes mobilisés effectuent 220 dépistages d'alcoolémie en quatre heures. Dix conduites en état d'ivresse sont verbalisées (quatre délits, six contraventions). D'autres infractions sont relevées : quatre conduites sans permis de conduire ou malgré une annulation et deux défauts d'assurance. 70 excès de vitesse ont également été sanctionnés.

La consommation d'alcool est à l'origine, cette même nuit, d'un accident matériel et d'un accident corporel.

