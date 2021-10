Inondations en Normandie : la situation se stabilise

Comme attendu, c'est dans l'après-midi que la montée des eaux a été la plus forte en Seine-Maritime et dans l'Eure, dimanche 5 juin 2016. Plusieurs facteurs ont été concordants : l'important débit de la Seine, et le fort coefficient de marée. Une montée des eaux était prévue entre 16h et 17h, sur l'aval de la Seine, en raison de fortes marées arrivant de l'estuaire.

A Rouen, le fleuve a envahi une grande partie des quais en milieu d'après-midi. Les restaurants et autres établissements installés sur les "quais bas", en contrebas de la ville, ont été contraints de faire entrer leurs clients par des portes de derrière, selon nos confrères de l'AFP. Même contrainte pour le Panorama XXL, sur les quais de la rive droite, qui faisait rentrer le public par les bureaux administratifs

Un autre pic est prévu dans la nuit de dimanche 5 à lundi 6 juin, entre 4h et 5h du matin. Selon la préfecture, la décrue à Paris, une stabilisation déjà notable à Vernon (Eure) en amont de la boucle d'Elbeuf, et une quasi absence de précipitations vont permettre d'arriver à une stabilisation de la situation. Un nouveau point sera réalisé lundi matin pour le maintien ou non de la vigilance orange.

Aucune opération d'évacuation d'habitants par les pompiers n'a été signalée dans l'Eure et en Seine-Maritime ce dimanche après-midi.

Dans le secteur d'Elbeuf, quelques caves ont été inondées ainsi que des cultures dans les champs.

