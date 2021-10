Quevilly Rouen Métropole termine la saison de football sur une large victoire face à Troyes

Le match de la 30e journée de CFA, samedi 4 juin 2016 face à la réserve de Troyes, a commencé timidement de part et d'autre et c'est finalement à la 25e minute, sur la première véritable occasion de la partie, que les joueurs de l'agglomération rouennaise (Seine-Maritime) ouvrent la marque par Joris Colinet qui contrôle un centre de Pierre Vignaud à l'entrée de la surface et croise sa frappe du plat du pied pour le 1-0.

Si les Rouges et Jaunes semblent dominer la partie dans son ensemble, ce sont les Troyens qui égalisent cinq minutes plus tard sur un coup franc repoussé par Dan Delaunay dans les pieds d'un joueur troyen qui n'a plus qu'à pousser la ballon au fond des filets.

QRM accélère

Il faut à peine cinq minutes pour que les joueurs de Manu Da Costa reprennent leur marche en avant sur une belle frappe enroulée du gauche de Jean-Paul Mendy qui fait poteau rentrant (35e). La première mi-temps se termine par une envolée de Joris Colinet dans la surface qui bute sur le gardien visiteur.

Une deuxième mi-temps à sens unique

Dès le début de la 2e mi-temps, les joueurs de l'agglomération rouennaise font le break grâce à Valentin Sanson sur corner (52e). La marque est clôturée à la 73e minute après un bon mouvement côté droit entre Mathieu Géran et Mickael Firmin pour Romain Basque qui s'en va à son tour tromper le gardien de Troyes.

Quevilly Rouen Métropole termine donc une première saison avec une dernière victoire à domicile, avant d'aller se frotter au National la saison prochaine.