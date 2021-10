Normandie : opération zéro déchets sur les plages

Gant, sacs bleu et jaune, et bonne volonté : ce sont les accessoires privilégiés des centaines de bénévoles qui ont déferlé sur les plages de l'ouest de la France ce samedi 4 juin 2016. Tous sont venus participer à un nettoyage de plage géant, de Fécamp (Seine-Maritime) au Cap Ferret (Gironde), initié par les Comptoirs de la Mer.

Canettes, cartons, plastique

Les premiers à se lancer ont été les Granvillais, sur la plage du Plat Gousset, dans la matinée, avant Yport, Fécamp, la jetée est de Port-en-Bessin mais aussi Cherbourg-en-Cotentin l'après-midi. Sur la plage de Collignon à Tourlaville, peu de déchets à ramasser mais une motivation au maximum, surtout chez les plus jeunes.

Youna est venue avec sa grand-mère, elle habite tout près, au Becquet. "C'est important pour notre espérance de vie, si on continue comme cela nos plages vont devenir noires", assure la jeune fille qui a trouvé dans les rochers canettes, cartons, papiers d'emballage de glaces et même des écouteurs.

Oscar, Youna, Léa Impossible de lire le son.

Souvenirs d'enfance

Pour Oscar, le devenir des animaux marins compte aussi. "J'ai vu à la télé des plages avec plein de déchets partout, et des tortues qui meurent à cause des déchets en plastique qu'elles avalent", explique le garçon, déjà habitué à recycler et composter avec ses parents.

Romain et Gwenola se remémorent des souvenirs d'enfance. "Quand j'étais à l'école primaire, ce type de nettoyage m'a beaucoup marquée, alors j'ai eu envie de revenir !" Jamel voudrait justement que sa petite fille Léa acquiert les bons gestes : "c'est quand même plus agréable une plage propre !"