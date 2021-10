Crues en Seine-Maritime : stationnement interdit, trémies fermées, vigilance importante

Les crues ne sont pas terminées en Seine-Maritime. Les tronçons Seine aval et Epte restent en vigilance jaune ce vendredi 3 juin 2016 et pourraient passer en vigilance orange samedi 4 juin 2016. A Rouen (Seine-Maritime), les trémies Boieldieu et Corneille sont d'ores et déjà fermées à la circulation. Le stationnement sur les quais bas, notamment à proximité du Pont Flaubert, est interdit jusqu'à lundi 6 juin 2016 minimum. La trémie du boulevard des Belges pourraient également être fermée au cours du week-end.

11 communes principalement concernées

La boucle d'Elbeuf devrait être la zone la plus touchée par les débordements de la Seine. Les communes de Caudebec-lès-Elbeuf, Cléon, Elbeuf, Freneuse, La Londe, les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen, Oissel, Orival, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Sotteville-sous-le-Val et Tourville-la-Rivière sont les plus concernées.

La préfecture de Normandie a demandé aux municipalités de mettre en oeuvre leur plan communal de sauvegarde, d'informer les habitants et d'identifier les personnes qui pourraient se trouver isolées en cas de montée des eaux.

La préfète rappelle les règles à respecter en cas d'inondations :

Ne pas descendre dans les caves et les garages

Monter dans les étages avec eau potable, vivres, papiers d'identité, lampe de poches, vêtements chauds etc...

Ne pas s'engager dans des rues inondées pour regagner votre domicile

Veiller à la protection des biens susceptibles d'être inondés ou emportés (mobiliers, produits toxiques, appareils électriques...)

Fermer portes, fenêtres, soupiraux, aérations pour ralentir l'entrée des eaux.

Pour suivre la situation météorologie et l'évolution du phénomène de crue, rendez-vous sur Météo France ou sur le site de la Préfecture.