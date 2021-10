Paris (AFP). Paris SG: un nouveau cycle sans Laurent Blanc?

. Fini pour Laurent Blanc?

Laurent Blanc sera-t-il toujours coach à la reprise de l'entraînement le 4 juillet? L'interview au Parisien de celui que tout le monde appelle Nasser laisse planer un gros doute.

"Je soutiens (Laurent Blanc) depuis trois ans. Maintenant, je dois me poser les bonnes questions. De gros changements pourraient arriver", lâche le dirigeant, placé à la tête du club dès le rachat par les Qataris à l'été 2011.

Pourquoi une telle déclaration? "Je suis là depuis cinq ans et c'est la première fois qu'on a ce sentiment d'échec, confie Nasser. Ce n'est pas simplement le fait d'avoir perdu en quart de finale de la Ligue des champions (face à Manchester City) qui me fait dire ça, c'est la manière dont ça s'est passé. Cette élimination est le pire moment depuis que je suis à Paris".

Et d'ajouter simplement que Laurent Blanc "a pris ses responsabilités" avec une défense à trois inédite au match retour qui s'est avérée pénalisante.

. Quel entraîneur plairait?

Nasser n'évoque pas de pistes pour remplacer Laurent Blanc. Mais il dit avoir "un grand respect pour l'Atletico", qui a toujours "beaucoup de motivation". A l'inverse, "deux heures avant le match retour à Manchester, je savais qu'on allait perdre, je ne sentais pas les joueurs", confie le patron du PSG.

Diego Simeone, coach de l'Atletico Madrid, est un meneur d'hommes hors pair et a conduit son club à deux finales de Ligue des champions en trois ans, toutes deux perdues contre le Real Madrid. Et, justement, le technicien argentin a lâché après la finale perdue à Milan le 28 mai: "Est-ce que je dois continuer à l'Atletico ou est-ce la fin d'un cycle? Je dois penser à ça".

Quelles seraient les autres pistes? Le travail de Mauricio Pochettino, ancien du PSG, à la tête de Tottenham, est unanimement salué. L'Equipe cite les noms de Unai Emery, qui vient de remporter les trois dernières éditions d'Europa League avec Séville, ou encore André Villas-Boas, ancien technicien de Porto, Chelsea ou encore du Zenit Saint-Pétersbourg, libre et sur le marché. Ce ne sera pas, par contre, Roberto Di Matteo, qui avait gagné la Ligue des champions avec Chelsea en 2012 mais vient de s'engager avec Aston Villa.

Par ailleurs, un retour de Leonardo au poste de directeur sportif a été récemment évoqué. "Un jour, peut-être, mais, pour le moment, il ne fait pas partie du projet", assure Nasser.

. Quelles recrues ?

Il faut remplacer Zlatan Ibrahimovic, qui est parti. Mais par qui? "Cavani en pointe est l'un des meilleurs à ce poste. Pourquoi aller chercher ailleurs?", élude d'abord Nasser. "Au début, on a eu besoin de joueurs pour développer notre image", poursuit le boss du PSG, qui veut désormais "recruter des joueurs qui apporteront encore plus à l'équipe", qui "mangent le gazon, prêts à mourir pour le club et pour ce maillot".

Hatem Ben Arfa par exemple? "Je ne dis ni oui ni non. Je dis simplement que c'est une option", répond le Qatari, qui encense le joueur de Nice: "Il a beaucoup grandi mentalement, il a beaucoup de talent et beaucoup de qualités".

La question subsidiaire concerne Serge Aurier, qui avait déjà embarrassé son club en insultant son entraîneur sur les réseaux sociaux et devra être jugé en septembre après une altercation avec la police.

"S'il n'a rien fait et qu'on le transfère, je me sentirais coupable. Il ne quittera pas Paris cet été", conclut Nasser.