A Rouen, étendre les secteurs piétonniers pour rendre la ville plus attractive

Le projet Coeur de Métropole, qui vise à rendre plus agréable le centre-ville de Rouen (Seine-Maritime) d'ici 2019, fait réagir. Les commerçants, qui s'inquiètent pour beaucoup de la piétonnisation de certaines rues, les élus mais aussi les associations. L'une d'elles, Effet de Serre Toi-Même, membre du Conseil Consultatif de Développement de la Métropole, a présenté jeudi 2 juin 2016 sa contribution au débat.

Guillaume Grima, l'un de ses porte-parole, tient d'abord à préciser la position globale de l'association : "Nous soutenons cette volonté de la Métropole de prendre un virage pour réorienter l'économie locale vers le développement touristique. C'est une évolution positive car respectueuse de l'environnement, limitatrice de gaz à effet de serre et génératrice de rencontres, donc de richesses économiques."

Etendre le secteur piétonnier



Pour Malika Sehaki, membre d'EDTS, le projet Coeur de Métropole doit tenir compte de deux aspects : "La réduction de la circulation automobile pour réduire l'impact sur l'environnement et l'urbanisme durable, avec l'introduction de trames vertes et bleues, c'est à dire la réintroduction de la nature en ville via l'eau et le végétal. Cela permet de lutter contre les îlots de chaleur urbains." Ces deux axes permettront selon EDTS de rendre le centre-ville plus attractif pour les touristes : "Cela fera de Rouen une ville que l'on a envie de visiter mais où on a aussi l'envie de rester", répondant ainsi à la volonté de la Métropole de favoriser les séjours longs sur son sol.

Pour répondre à ces deux grands axes, EDTS a une solution : étendre le secteur piéton dans les trois quartiers concernés par la Métropole, à savoir le secteur des musées, celui du Vieux-Marché et le secteur de la Cathédrale.

Quartier des musées : la rue du Donjon piétonnisée, un amphi place de la Rougemare

Pour le quartier des musées, Guillaume Grima propose qu'il soit "relié à la gare via une trame verte et bleue qui passerait par la partie nord de la rue Jeanne d'Arc, la rue du Donjon, qui serait piétonnisée". La rue Bouvreuil pourrait également être rendue aux piétons.

EDTS propose également de valoriser davantage la place de la Rougemare, "un joyau de Rouen absolument pas mis en valeur" et propose d'y ériger un amphithéâtre culturel en plein air installé au coeur d'un espace vert.

Secteur piéton de la Préfecture au Vieux Marché

Concernant le secteur du Vieux Marché, Guillaume Grima met en avant "la piétonnisation par une trame verte et bleu de l'avenue Gustave Flaubert et de la rue de Crosne pour pouvoir relier la Préfecture à la place du Vieux Marché en piétonisation continue".

Alors que la Métropole avait prévu de piétonniser la rue Rollon mais était revenue en arrière le 19 mai dernier, EDTS souhaite la réintroduction cette piétonnisation sur cette rue qui mène au Vieux Marché.

Un jardin place de la Haute Vieille Tour

Dans le secteur Cathédrale, EDTS fait une grande proposition : la création d'un jardin place de la Haute Vieille Tour en enlevant les 60 places en surface du parking et en laissant les 367 places souterraines. La rue aux Ours, selon leurs voeux, serait piétonnisée.

Enfin, EDTS propose d'inclure dans le projet le secteur des Carmes et celui des places Saint-Marc et Saint-Hilaire.