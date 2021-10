Le Cadre Noir de Saumur : spectacle équestre au Zénith de Rouen

Prestigieuse école militaire d'équitation du Maine-et-Loire, le Cadre Noir de Saumur se produit exceptionnellement sur la scène du Zénith de Rouen (Seine-Maritime) pour sa représentation de gala. Qutre dates sont au prgramme : 8, 10, 11 et 12 juin 2016. Ce spectacle sera à la fois très technique, esthétique et sera agrémenté par un orchestre live. Il a été crée en 1593 par Henri IV et figure aujourd'hui dans la liste du patrimoine immatériel de l'Unesco.

Menés par Patrick Teisserenc, les 20 talentueux écuyers mènent leurs chevaux à la baguette pour accomplir en 15 tableaux des figures plus étonnantes les unes que les autres : croupades, cabrioles, changements de pied…

Il aura fallu plus de cinq années pour dresser les 30 chevaux. En majorité de selle française, alezan ou bai, ils réaliseront des prouesses sous les yeux du public, airs relevés, sauts d'école, équitation académique ou reprises aux longues rênes. Un événement à ne pas manquer.