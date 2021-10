Chronique littéraire en Normandie : l'enquête sur l'assassinat du docteur Godard

En septembre 1999, Jean-Yves Godard, docteur de profession et travaillant à Caen (Calvados), disparaît avec sa seconde épouse et ses enfants. Plus de 10 ans plus tard, en 2011, Eric LEmasson, grand reporter, publie "L'assassinat du Docteur Godard" et enquête.

Le titre de l'ouvrage annonce la couleur. Il remet en cause l'intime conviction des personnes qui, à l'époque, ont suivi cette mystérieuse affaire qui avait défrayé la chronique.

L'histoire paternelle

Eric Lemasson ne passe rien. Il va même fouiller du côté du propre père du docteur Godard, Henri Godard, pédo-psychiatre, qui a un jour tout quitté avec sa femme pour partir à l'aventure sur un voilier, avant d'abondonner son épouse sur un quai en Espagne, contraignant le fils adolescent à venir y récupérer sa mère ! ... Si assassinat d'Yves Godard il y a eu, c'est en premier celui-là, ce choc psychique crée par le père. Et, finalement, Yves Godard fera plus tard la même chose que son père, mais en pire.

La piste de l'assassinat ?

Eric Lemasson évoque aussi la mise à pied de six mois du docteur Yves Godard, au tout début de sa carrière médicale, mise à l'écart qui est perçue comme un second assassinat symbolique, générant toute une amertume et une rancoeur envers un système médical et social établi qui le rejette.

Suivent 118 pages de cette enquête très documentée, qui relatent les liaisons dangereuses que le docteur Yves Godard tissent alors avec les milieux poujadistes, dont le leader finira d'ailleurs assassiné. A la lecture de ce long, mais nécessaire, aparté financier, le mobile d'un assassinat du docteur et de ses deux enfants devient plausible et même troublant.

Eric Lemasson clot cette "autopsie d'une vie" par un résumé très clair de l'affaire, qui ébranle nos convictions pourtant bien établies, le tout dans un un style méthodique et incisif comme le scapel d'un médecin légiste.

Pratique. L'assassinat du docteur Godard, par Eric Lemasson, éd. Les Arènes.