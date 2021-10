Près du Havre, l'octogénaire retrouve son ordi volé sur le Bon Coin : des ados interpellés

Mercredi 25 mai 2016, une femme de 84 ans dépose plainte au commissariat du Havre (Seine-Maritime). Elle a été victime quelques jours plus tôt, le 21 mai, d'un cambriolage à son domicile de Montivilliers : lui ont été dérobés un PC portable, un chéquier, des bijoux et ses papiers. Elle retrouve même son ordinateur sur une annonce du Bon Coin !

Le cambrioleur se vantait

Elle fournit aux policiers les coordonnées du vendeur. Les forces de l'ordre identifient une femme qui met en cause son conjoint, un homme de 26 ans résidant au Havre. Une perquisition est effectuée au domicile de ce dernier : l'ordinateur dérobé y est retrouvé. Le suspect, placé en garde à vue, reconnaît le recel de vol et explique qu'il l'a acheté à un jeune de 17 ans, domicilié à Epouville, près du Havre, qui se vantait d'avoir commis un cambriolage avec des amis à lui.

Trois mineurs interpellés

Le jeune homme ainsi que deux complices, tous deux âgés de 16 ans et résidant au Havre, sont interpellés et placé en garde à vue. Jeudi 26 mai 2016, une perquisition est menée au domicile de l'un d'eux et divers objets provenant d'autres cambriolagres sont retrouvés. Les trois complices reconnaissent le cambriolage chez l'octogénaire et en avouent six autres (des tentatives ou des vols effectifs) commis entre le 20 mars et le 21 mai, la plupart à Montivilliers.

Notre article : Neufs commerces attaqués à la masse près du Havre

Les trois, tous mineurs, ont reçu une Convocation par Officier de Police Judiciaire (COPJ) Mineurs pour une mise en examen. Le receleur a lui reçu une Convocation avec Reconnaissance Préalable de Culpabilité pour le 29 novembre. Un cinquième suspect, âgé de 20 ans et qui nie les cambriolages, a lui reçu une COPJ pour le 25 janvier 2017.

Lire aussi :