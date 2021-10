Carambolage dans la Manche : trois blessés dont deux graves

L' accident s'est produit en début de soirée, mercredi 1er juin, à hauteur de la commune de Saint-Pierre-de-Semilly, près de Saint-Lô (Manche). Deux voitures et un camion sont entrés en collision sur la route départementale 972, l'axe qui relie la capitale du département à Bayeux (Calvados).

Cinq personnes ont été impliquées et trois d'entre elles ont été blessées dans cet accident. Un homme d'une cinquantaine d'années et un septuagénaire ont été grièvement atteints. L'un deux a dû être désincarcéré de son véhicule. Une femme d'environ 70 ans a également été blessée dans le choc, mais plus légèrement. Les trois victimes ont toutes été transportées à l'hôpital Mémorial de Saint-Lô.

Une vingtaine de sapeurs-pompiers venus des casernes de Saint-Lô, Canisy, Saint-Clair, Torigni-sur-Vire et Balleroy sont intervenus. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.

Une collision un peu plus tôt, sur l'A84

Un peu plus tôt, un accident s'est produit à Guilberville, sur l'autoroute A84. D'après nos confrères de la Manche Libre, deux voitures sont entrées en collision et une personne a été légèrement blessée.