Beyrouth (AFP). Syrie: 42 civils tués par des raids aériens dans le nord de la Syrie

Les raids de l'armée de l'air syrienne ont tué 15 civils dans la province d'Idleb, tandis que les bombardements aériens russes et du régime de Damas ont fait 11 morts dans la province d'Alep, selon l'OSDH. Six civils ont en outre été tués par les raids de la coalition dans la localité de Manbij (province d'Alep) et 10 dans la ville de Raqa chef-lieu de la province éponyme, toutes deux aux mains des jihadistes du groupe Etat islamique (EI), a-t-on ajouté de même source.