Caen : une visite sur-mesure pour mieux connaître Guillaume le Conquérant

A l'abbaye-aux-hommes à Caen (Calvados), les guides conférenciers ont décidé de ne pas attendre octobre 2016. A cette date, les 950 ans de la victoire de Guillaume-le-Conquérant en Angleterre seront célébrés. Ils dévoilerotn à nouveau le 16 juin, le portrait du plus emblématique des Normands.

La visite intitulée "Sur les pas du Conquérant", originellement conçue pour les scolaires a été repensée pour un public adulte. "Nous avons pris le parti de revenir aux sources, au travers des récits de deux chroniqueurs, Guillaume de Poitiers ou Guillaume de Jumièges, qui avaient l'habitude de le côtoyer", explique Romain Desclos, maître conférencier. Après une rapide présentation historique, la visite plonge au cœur de la foi du Conquérant, connu pour avoir été une personne très pieuse.

Mannequin conçu par le musée Grévin

S'en suit un portrait physique, à l'aide notamment d'un mannequin conçu par le musée Grévin à Paris en 1987, et habillé par la maison Christian Dior. Les guides s'appuient également sur un rapport médical qui a fait suite à la réouverture de son tombeau en 1983. Un diagnostic a notamment permis d'établir à l'aide de son fémur que l'ancien duc de Normandie mesurait 1,73 m. "Cette partie intéresse notamment les personnes qui ont déjà des connaissances sur Guillaume et qui savent que son tombeau a été profané lors des guerres de religions au XVIe siècle".

Compte-tenu du succès que rencontrent ces visites en cette année anniversaire, il est conseillé de réservé au plus tôt.

PRATIQUE. Accueil à l'hôtel de ville de Caen. Les jeudis 16 juin, 21 juillet, 18 août et 15 septembre à 14h, sur réservation. Tél. 02 31 30 42 81. Tarifs : de 5,5 à 7 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.