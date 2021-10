Des dizaines de mairies cambriolées : en Normandie les deux suspects de nouveau condamnés

Les deux jeunes hommes, âgés de 21 et 22 ans, soupçonné d'avoir cambriolé des dizaines de mairies fin 2014 dans l'Orne, l'Eure, l'Eure-et-Loir, ont été condamné mardi 31 mai 2016 par le tribunal correctionnel d'Evreux (Eure), à des peines de trois ans de prison, dont un an avec sursis, pour l'un, et 18 mois pour l'autre.

Le duo avait déjà été condamné à trois ans de prison par le tribunal correctionnel d'Alençon (Orne), le 26 novembre 2016.

Le tribunal d’Évreux a confondu les peines des 2 jeunes hommes, avec celles déjà prononcées dans l’Orne.