Un milliard d'euros pour les enseignants : dans l'Orne, les syndicats restent méfiants

Le ministère de l’Education nationale a annoncé, mardi 31 mai 2016, une revalorisation progressive de la rémunération des enseignants. 500 millions d'euros ont été budgétés en 2017, pour atteindre un milliard d'euros d'ici 2020. Il est ainsi prévu d'augmenter tous les profs en premier lieu le 1er janvier 2017, moins de quatre mois avant l'élection présidentielle, puis le 1er janvier 2019.

En outre, des professeurs très engagés, notamment en éducation prioritaire, pourront bénéficier d'une accélération de carrière et accéder prioritairement à une "classe exceptionnelle" créée en septembre 2017, a expliqué la ministre Najat Vallaud-Belkacem, en présentant en amont à la presse la déclinaison pour l’Éducation nationale du protocole sur les parcours, les carrières et les rémunérations (PPCR) des fonctionnaires.

"Six années de pertes de salaires"

L'objectif, selon la ministre, est notamment de "revaloriser toute la carrière pour permettre à tous les enseignants d'être mieux rémunérés et ainsi d'accroître l'attractivité du métier. Cette revalorisation va permettre d'après nos estimations de replacer la France au-dessus de la moyenne de l'OCDE s'agissant du traitement des enseignants et d'atteindre pour les fins de carrière les niveaux des pays les plus favorables, l'Allemagne notamment", a assuré la ministre.

En Normandie, si cette annonce semble contenter les enseignants, elle laisse débutif Laurent Charles, représentant du syndicat FSU de l'Orne. "Après six années de pertes de salaires, quelles seront les hausses, pour quels enseignants, selon quels critères... Depuis 2010, chaque enseignant a perdu plus de 90 euros de revenu mensuel."

Le chiffre d'un milliard d'euros peut paraître énorme, mais la FSU temporise : "ce ne sera qu'à partir de 2017, et étalé jusqu'en 2020."

Une date bien choisie par la Ministre

Selon la FSU, la date de cette annonce n'est pas anodine : "elle coupe l'herbe sous le pied des syndicats, à la veille d'un comité technique ministériel qui se tiendra ce mercredi 1er juin." Les documents de travail de ce comité étaient confidentiels. "Une confidentialité bafouée par le gouvernement, alors que les représentants du personnel n'exprimeront leurs éventuelles remarque qu'à cette date", dénonce Laurent Charles.

Content mais revendicatif

Le représentant syndical confirme la satisfaction de la hausse annoncée. Concrètement : l'augmentation devrait avoisiner une cinquantaine d'euros supplémentaires sur le salaire mensuel, à partir de janvier 2017.

De multiples questions restent par ailleurs en suspens : la revalorisation du point d'indice, la mise en place d'une "troisième grille de salaire" à laquelle ne pourra accéder qu'une minorité.

En 2020 un enseignant débutant gagnera moins qu'en 2010

Le syndicaliste rappelle enfin qu'au bout de dix années de carrière, un enseignant qui a Bac + 5, ne gagne que 1700 euros mensuels. Il peut espérer 2400 euros à l'âge de partir en retraite, avec une carrière complète.