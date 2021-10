Mobilisation contre la loi Travail : les accès à Rouen bloqués par les dockers

La loi Travail va perturber une fois de plus le quotidien des habitants de Rouen (Seine-Maritime). Dans toute la France, des appels à la grève ont été lancés par une intersyndicale (CGT, FO, Solidaires, FSU, Unef) dans de nombreux secteurs, pour une nouvelle semaine de manifestations et blocages.

Dans la capitale de la Normandie, l'accès à Rouen (Seine-Maritime) sera rendu difficile par les dockers, dès 6h, mardi 31 mai 2016. Les blocages devraient être levés à midi.

Trois accès à la ville seront bloqués

Le rond-point de Madagascar, au pied du pont Flaubert

Le rond-point des Vaches, à Saint-Etienne-du-Rouvray, qui mène au boulevard Industriel et à Rouen.

La Chapelle Darblay, usine papetière en difficulté à Grand-Couronne

De plus, les transports en commun seront très perturbés par une grève des agents de la TCAR, qui durera pendant six semaines, 55 minutes par jour. Ils prévoient de débrayer mardi de 7h30 à 8h25.

Des perturbations dans de nombreux secteurs

Dans la semaine, si la situation sur le front du carburant semble s'améliorer, de nombreuses perturbations dans les transports et la logistique sont attendues partout en France.

Six des huit raffineries françaises sont toujours à l'arrêt ou au ralenti. La grève a été reconduite aux terminaux pétroliers de Marseille et du Havre (Seine-Maritime), qui alimentent Orly et Roissy en kérosène. Le gouvernement a néanmoins imposé un service minimum, permettant une reprise partielle des expéditions d'hydrocarbures.

A la SNCF, les quatre syndicats représentatifs (CGT, Unsa, SUD Rail, CFDT) ont déposé des préavis de grève reconductibles à partir du mardi 31 mai au soir.

Des perturbations sont attendues en Ile-de-France, à la RATP et la SNCF.

Le trafic aérien devrait connaître aussi des perturbations, l'ensemble des syndicats de l'Aviation civile (DGAC) appelant à une grève de vendredi à dimanche (3 au 5 juin).