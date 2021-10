Deux incendies dans le Calvados : une famille relogée, trois personnes évacuées

Le premier feu s'est déclaré à Moult, à l'est de Caen (Calvados), à 18h30, dimanche 29 mai 2016. Il serait parti dans la chambre du logement. Les sapeurs-pompiers sont intervenus et ont circonscrit le sinistre. Une femme et quatre enfants ont dû être relogés. Aucun n'a été blessé.

Tout juste une heure plus tard, avenue de Paris, à Caen (Calvados), un autre incendie s'est déclaré, également dans la chambre d'un logement. Les fumées importantes ont nécessité l'évacuation de trois personnes et le confinement de dix-huit autres par les secours. Aucune victime n'est à déplorer.