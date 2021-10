Accident de la route dans l'Orne : 4 blessés dont deux graves

Ce dimanche 29 mai 2016, à 12h16, une voiture est allée percuter par l'arrière un véhicule qui le précédait, au niveau de Gandelain (Orne) sur la RN 12, axe reliant Pré-en-Pail en Mayenne à Alençon.

4 blessés dont deux graves

Dans l'une des voitures un homme et une femme âgés de 78 ans ont été grièvement blessés.

Médicalisés sur place le couple a été évacué vers le centre hospitalier d' Alençon.

Dans le second véhicule, une femme âgée de 84 ans et un homme âgé de 82 ans ont été plus légèrement blessés.

L'axe a été coupé à la circulation le temps de l'intervention des secours.