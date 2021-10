Paris (AFP). Roland-Garros: avec Murray et Wawrinka mais sans Nadal

. LE CRÈVE-CŒUR

Il ne l'avait pas dit, mais Nadal était amoindri à Paris. Depuis le tournoi de Madrid, début mai, il souffrait du poignet gauche. Habitué à jouer en ayant mal, il s'est accroché pour disputer quand même ses deux premiers tours, aidé par des injections d'anesthésiant. Vendredi à l'entraînement, la douleur est devenue intolérable. "Je ne pouvais plus taper en coup droit. Si j'avais continué à jouer, le poignet aurait lâché", a dit le Majorquin, très ému en conférence de presse. Neuf fois vainqueur du tournoi, il arrivait plein d'espoir de reconquête. Après de longs mois de doutes, il était revenu près de son meilleur niveau cette saison. Sa victoire à Monte-Carlo, sa première d'importance depuis deux ans, l'avait replacé parmi les favoris. Souvent blessé par le passé, le champion ne semble pas cette fois-ci trop inquiet pour la suite par ce nouveau pépin, d'origine tendineuse. "Il y a un diagnostic et un traitement, ça ne devrait pas me priver de compétition pendant des mois".

. MURRAY ET LES GÉANTS

Le parcours d'Andy Murray à Paris, c'est la chaussée des géants: 2,10 m au troisième tour (Ivo Karlovic), 2,06 m à venir en huitième de finale (John Isner). Mais selon l’Écossais, ces deux machines à aces sont plus différents qu'il n'y paraît: "John est plus régulier en fond de court, mais il ne volleye pas aussi bien qu'Ivo". Contre le Croate, le N.2 mondial est enfin passé en trois sets 6-1, 6-4, 7-6, après ses deux marathons en cinq manches des premiers tours. Karlovic n'a servi que 14 aces. Murray n'est pas pour rien un des meilleurs relanceurs du monde.

. L’AMÉLIORATION

Poussif au premier tour face au Tchèque Lukas Rosol (cinq sets) et encore laborieux par moments au deuxième face au Japonais Taro Daniel (trois sets), Stan Wawrinka a haussé le ton contre le Français Jérémy Chardy (N.30), battu 6-4, 6-3, 7-5. Plus régulier, bougeant mieux, le tenant du titre a largement gagné la bataille du fond de court. Il n'a connu qu'une petite baisse de régime lorsqu'il s'est laissé rejoindre à 5-5 dans le dernier set après avoir servi pour le match. Mais l'alerte fut de courte durée.

. LES PHRASES

- "Il m'a complètement détruit; ce n'était pas très amusant". De l'Australien Nick Kyrgios, balayé en trois sets par le Français Richard Gasquet (6-2, 7-6, 6-2).

- "C'est aussi bon que ces années-là". De Samantha Stosur, finaliste de 2010, qui a battu celle de l'année dernière, la Tchèque Lucie Safarova, en trois sets. L'Australienne, âgée de 32 ans, a aussi joué deux demi-finales en 2009 et 2012.

- "C'est irréel!". De l'Américaine Shelby Rogers, 108e mondiale, qualifiée pour les huitièmes de finale en infligeant deux "bulles" à la double championne de Wimbledon, la Tchèque Petra Kvitova, 6-0, 6-7, 6-0.

. LES CHIFFRES

5. Les jeux perdus par l'Espagnole Garbiñe Muguruza (N.4) lors de ses deux derniers matches. Sa dernière victime, la Belge Yanina Wickmayer (6-2, 6-0).

5 (bis). Les sets disputés par le Japonais Kei Nishikori (N.5) pour se débarrasser de l'Espagnol Fernando Verdasco 6-3, 6-4, 3-6, 2-6, 6-4.

0. Les sets perdus depuis le début du tournoi par le Canadien Milos Raonic (N.8), vainqueur du "lucky loser" slovaque Andrej Martin 7-6, 6-2, 6-3.