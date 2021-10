A 134km/h au lieu de 90, près de Rouen : permis retiré

L'unité motocycliste zonale CRS de Darnétal (Seine-Maritime), accompagnée de deux contrôleurs de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ont mené mercredi 25 mai 2016 une opération de contrôle de vitesse sur la RN28 à hauteur de Bihorel, près de Rouen (Seine-Maritime). 63 infractions et délits ont été constatés dont un excès de vitesse de plus de 40km/h pour un jeune conducteur.