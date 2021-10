Baseball : à Caen, dans ce sport ouvert à tous, on s'entraîne d'abord pour "s'amuser"

A l'heure où de nombreux sportifs sont déjà, ou sur le point de l'être, en vacances, la saison de baseball bat son plein pour les Phénix. Promue en Régionale 1 à l'issue du dernier exercice, l'équipe de Caen (Calvados) est bien lancée pour obtenir son maintien. "C'est bien entendu un objectif, mais surtout, on est réuni autour de ce sport pour s'amuser, précise Boris Helleu, président du club. Au baseball, chacun peut trouver sa place et il n'y a pas besoin d'être en super condition physique ! Je m'y suis mis à plus de 30 ans."

Financement participatif

L'ambiance au club est conviviale : les 40 licenciés âgés de 13 à 50 ans s'entraînent ensemble. Peu importe l'âge. Et même en équipe première, les filles évoluent avec les garçons. Pour soutenir le budget du club, les dirigeants viennent de lancer un financement participatif sur Fosburit jusqu'à la mi-juin. 62 des 85 soutiens visés ont déjà été obtenus à ce jour. "Au delà de l'argent, le but est de rassembler quelques supporters autour de notre équipe et de la faire découvrir au plus grand nombre pour qu'ils viennent pratiquer". L'appel est lancé.