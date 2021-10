Une banque attaquée, près du Havre, et un policier frappé à coups de barre de fer

Dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 mai 2016, à 2h50, la BAC du Havre (Seine-Maritime) patrouille à Harfleur lorsqu'elle aperçoit deux hommes casqués et gantés sur un scooter. L'un d'eux tient une barre de fer à la main. Les policiers décident de les surveiller. Les deux suspects s'arrêtent devant la banque Bred, place Victor Hugo. L'un reste sur le scooter et fait le guet. Le second prend la barre de fer et s'introduit dans le sas d'entrée de l'établissement, visiblement pour s'en prendre au distributeur de billets.

Le policier attaqué à la barre de fer

Mais, à la vue des policiers, il sort précipitamment du sas et remonte sur le scooter pour prendre la fuite. Un policier tente de les arrêter et se prend trois coups de barre de fer sur l'avant-bras et la main. Il parvient à leur prendre l'arme mais ne peut les arrêter. Les deux suspects ont pris la fuite et sont toujours recherchés. Une enquête est en cours.