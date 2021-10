Décharges de Taser, gifles, cheveux tirés... Près de Rouen, il se déchaîne sur son ex de 19 ans

Il est minuit passé de peu, dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 mai 2016. Une jeune femme, âgée de 19 ans et originaire de l'Eure, reçoit un coup de téléphone de son ex. Il la harcèle, l'insulte. Elle sort tout de même avec deux amis à Grand-Couronne (Seine-Maritime) au volant de sa voiture. Rapidement, elle se rend compte qu'elle est suivie par son ex. Il se rapproche de son véhicule, fait mine de le percuter à plusieurs reprises. Un autre véhicule, conduit par un complice du suspect, se mêle à la filature et fait barrage à la voiture de la victime, qui doit s'arrêter en pleine voie de circulation, aux Essarts, à Grand-Couronne.

Giflée, violentée, tasée

L'ex-copain en profite alors pour sortir de son véhicule et se porter à hauteur de la victime. La vitre est ouverte : il la gifle à plusieurs reprises, lui tire les cheveux. Muni d'une lampe-torche qui fait également office de taser, il tente d'infliger des décharges à son ex. Mais, munie de manches longues, elle n'est pas blessée.

Il reconnaît les violences

L'agresseur regagne ensuite son véhicule et fait mine de ne plus la suivre. Mais, quelques minutes plus tard, à 1h10 du matin, la victime se rend compte que son ex a repris la filature avant d'abandonner. Elle conduit jusqu'au centre commercial de Tourville-là-Rivière et alerte alors les policiers. La BAC mène alors des recherches à Grand-Couronne, où le suspect habite.

Il est retrouvé au volant de sa voiture. La lampe-torche-taser y est découverte ainsi qu'une bombe de gaz lacrymogène : il dit s'en servir pour se défendre. Agé de 20 ans, il est interpellé et placé en garde à vue. Entendu, il reconnaît les violences infligées à son ancienne petite amie.

