Harmony of the Seas : le plus gros paquebot du monde à Cherbourg

Il est aussi long que quatre terrains de foot... et aussi haut qu'un immeuble de 20 étages... L'Harmony of the Seas, le plus gros paquebot du monde, est entré dans le port de Cherbourg (Manche), vendredi 27 mai 2016, à l'aube, et est amarré au quai de France. Il y restera la journée. Ce sera son unique escale en France de l'année, après sa sorti des chantiers de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). 4866 passagers sont à bord.

Les piscine et le Center Park, l'#HarmonyoftheSeas premier paquebot avec des arbres à bord. #Cherbourg pic.twitter.com/CIhic6WFlm — Tendance Ouest (@tendanceouest) May 27, 2016

Toboggan géant, carroussel, mur d'escalade sur le pont de #HarmonyoftheSeas pic.twitter.com/lf3BxuDj0T — Tendance Ouest (@tendanceouest) May 27, 2016

Cette plateforme est un bar/ascenseur ! Vous commandez un verre au 4e, vous le terminez au 9e #HarmonyoftheSeas pic.twitter.com/QnwMZGI94d — Tendance Ouest (@tendanceouest) May 27, 2016