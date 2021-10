Londres (AFP). Manchester United: José Mourinho nouvel entraîneur

"Devenir entraîneur de Manchester United est un grand honneur, réagit le technicien de 53 ans dans le communiqué. C'est un club connu et admiré à travers le monde. Il a un côté mystérieux et romantique avec lequel aucun autre club ne peut rivaliser. J'ai toujours eu de l'affinité pour Old Trafford et j'y ai de bons souvenirs. Je suis impatient de devenir l'entraîneur et d'apprécier le magnifique soutien des supporteurs dans les années à venir".