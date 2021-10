Challenge Eco Bike : en Normandie, des lycéens créent des véhicules économes et innovants

A l'heure où chacun fait très attention à sa consommation de carburant, onze lycées de l'académie de Caen (Calvados) viennent de disputer la troisième édition du challenge "Eco Bike", jeudi 26 mai 2016 sur la place de l'Hôtel de ville et au Parc des promenades à Alençon (Orne).

Ces onze lycées de la région sont chacun venus avec leur prototype. L'objectif des élèves, en "science et technologie de l'industrie et du développement", était de présenter des véhicules qui consomment le moins d'énergie possible pour parcourir 12 kilomètres. Ils ont développé des types de vélos couchés à propulsion électrique.

Léandre, élève de 1ère STI, présente le véhicule de l'équipe du lycée Alain d'Alençon :

Eco Bike Impossible de lire le son.

Beaucoup se sont inspirés d'un véhicule fabriqué au Mans (Sarthe), un éco-bike en carbonne (photo ci dessus).