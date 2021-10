Latché Swing à la Chapelle Saint-Louis à Rouen

Si le groupe rouennais s'apprête à fêter ses 10 ans l'année prochaine, il n'a eu de cesse de renouveler son style. D'abord instrumental dans une version jazz manouche, Latché Swing a ouvert ses horizons grâce à l'arrivée d'une chanteuse. "Aujourd'hui, on aime raconter des histoires. Virginie chante en français et nos textes sont des invitations aux voyages qu'ils soient géographiques ou temporels", explique Rémi Pacault, le guitariste. Baigné de douce nostalgie, Latché Swing nous entraîne dans un univers empruntant aussi bien au jazz américain des années 40, au tango, à la valse qu'à la musique klezmer. Avec pour seuls mots d'ordre plaisir et partage, par son énergie communicative, la simplicité de ses textes, ses mélodies raffinées et son évidente joie de vivre, Latché Swing séduit immanquablement.

Pratique. Samedi 28 mai à 20h30. Chapelle Saint-Louis à Rouen. Tarif 10€. Tél. 06 85 42 37 00