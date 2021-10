45 millions d'euros, la vieille ardoise de la Région Normandie à l'enseignement privé

Depuis la moitié des années 2000, le conseil régional de l'ex-Haute-Normandie traînait une vielle ardoise. Il ne versait pas assez, ou plus, une contribution obligatoire destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement des classes des établissements de l'enseignement privé. 75 structures sous contrat d'association avec l'Education Nationale sont concernées. Le conseil devait la modique somme de près de 45 millions d'euros, tout de même.

Le 12 mai 2016, un accord a été trouvé. Pour s'acquitter de la dette, la Région a voté, jeudi 26 à Rouen (Seine-Maritime), le versement de la somme due aux établissements privés lésés.

Hervé Morin voulait régler le litige au plus vite

Hervé Morin, le nouveau président de Région qui hérite de cette situation, explique qu'il fallait faire respecter la loi et ne pas faire de différences entre les élèves du public et du privé : "Nous sommes tous des enfants de la République et l’enseignement privé fait partie du pacte républicain. Il assure donc sa part au grand service public de l’éducation. Nos concitoyens ont toujours fait le vœu d’avoir cette liberté de choisir."

L'école privée, une priorité ?

Ce n'est pas exactement le même son de cloche du côté des opposants. La Fédération des conseils des parents d'élèves (FCPE) a réagi dans un communiqué. "Malgré le manque de moyens croissant dans ces établissements, des effectifs par classe inacceptables, le nouveau Conseil régional a choisi l’école privée comme priorité et une partie des élèves au détriment d’autres." Elle promet également qu'elle "restera extrêmement vigilante quant à l'attribution de ces fonds et à leur utilisation exclusive en frais de fonctionnement".