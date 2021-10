Ise-Shima (Japon) (AFP). G7: la croissance mondiale est une "priorité urgente"

"La croissance mondiale est notre priorité urgente", ont affirmé dans leur déclaration finale les chefs d'Etat ou de gouvernement des sept pays industrialisés réunis à Ise-Shima, une petite localité côtière du centre de l'archipel.

Estimant que "la croissance mondiale reste modérée et en-dessous de son potentiel tandis que persistent les risques d'une croissance faible", les dirigeants du G7 ont "réitéré leur engagement à utiliser tous les outils de politique économique - monétaire, budgétaire et structurelle - individuellement et collectivement".

Sur les réformes de fond de leurs sociétés et de leurs économies, les sept pays ont dit s'engager "à faire avancer les réformes structurelles pour doper la croissance, la productivité et le potentiel de production et à donner l'exemple en relevant les défis structurels".

Mais plus immédiatement, une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne à l'issue du référendum prévu le 23 juin serait un risque grave pour la croissance mondiale, ont déclaré les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Allemagne, le Canada et le Japon.

"Une sortie du Royaume-Uni de l'UE renverserait la tendance à une expansion du commerce mondial et de l'investissement, ainsi que des emplois qu'ils créent, et elle serait un nouveau risque grave pour la croissance", ont-ils expliqué.