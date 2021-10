Vos idées sorties ce week-end à Rouen

- La Nuit en Or du court-métrage

En tournée dans 23 villes de France, La Nuit en Or fait étape à Rouen pour présenter les meilleurs courts-métrages de l'année distingués par les César : un tour du monde du 7e art avec neuf films en une soirée.

Pratique. Jeudi 26 mai à 20h. L'Omnia à Rouen. Tarifs 4 à 8,5€. Tél. 02 35 07 82 70

- Prince sur grand écran

Le cinéma Kinépolis rediffuse Purple rain, un film musical dans lequel Prince alias le Kid et Morris Day dans son propre rôle se disputent le cœur de la belle Apollonia.

Pratique. Vendredi 27 mai à 20h. Kinepolis à Rouen. Tarif 6,50€. www.kinepolis.fr

- Feydeau à l'honneur

L'atelier intergénérationnel de la Cie Logomotive Théâtre interprétera trois courtes pièces de Feydeau aussi folles qu'irrésistiblement drôles.

Pratique. Vendredi 27 mai 20h30, samedi 28 mai 15h. Les Bains Douches à Elbeuf. Tarif 3€. 09 67 20 46 70

- Mémoires de mariniers

Diffusé à l'occasion du festival Terre d'eaux, le film documentaire d'Aurore Chauvry Mémoires de mariniers évoque le quotidien de la famille Renau naviguant sur leurs péniches depuis quatre générations.

Pratique. Vendredi 27 mai à 20h30. MuséoSeine à Caudebec-en-Caux. Gratuit. Tél. 02 35 95 90 13

- Métropol'art: peintures et sculptures

Pour sa deuxième édition, ce salon artistique rend hommage à Franck Innocent, peintre post-impressionniste décédé en 1983, mais accueille aussi de nombreux artistes de la Métropole qui seront présents sur place.

Pratique. Du 28 mai au 5 juin. Salle Boeldieu à Bois-Guillaume. Entrée libre. Tél. 02 35 12 24 55

- Hugo et ses proches

Rassemblant des caricatures et des esquisses, cette exposition révèle l'univers intime de l'auteur avec cette étonnante galerie de portraits où l'on retrouve ses enfants, sa femme et son ami Auguste Vacquerie.

Pratique. Du 28 mai au 25 septembre. Musée Hugo à Villequier. Tarifs 2 à 4€. Tél. 02 35 56 78 31

- Fête de la nature

Tout au long de la journée, venez participer à de nombreuses animations familiales orchestrées par la commune. Mini-ferme, troc de plantes, apéro musical et concours d'épouvantail sont au programme.

Pratique. Samedi 28 mai à partir de 8h30. Parking de la Maupassière à la Neuville-Chant-d'Oisel. Gratuit.

- Rouen et ses trésors

Accompagné par un guide conférencier, partez à la découverte de l'histoire de la ville aux cent clochers et de ses monuments emblématiques de la cathédrale à la place du Vieux-Marché : 2 000 ans d'histoire.

Pratique. Samedi 28 mai à 15h. Rdv devant l'office de tourisme de Rouen. Tarifs 0 à 7€. Tél. 02 32 08 36 59

- Rouen Pagan Gathering

Premier événement du genre au Hipster Café organisé par Valteri, ce festival de folk métal rassemble des groupes locaux comme les Véliocasses et Drenaï ainsi que les Gorgon, de Paris, et les Drakwald, de Tours.

Pratique. Samedi 28 mai à 19h30. Hipster Café à Rouen. Tarif 7€. Tél. 06 74 48 30 42

- Festival des arts du cirque

Pour sa 29e édition, le festival propose une douzaine d'ateliers aux enfants pour découvrir les différentes disciplines circassiennes et se prolonge l'après-midi avec la présentation d'un spectacle de professionnels.

Pratique. Dimanche 29 mai à partir de 9h30, représentation à 14h30. Chemin de la Poudrière à Grand-Quevilly. Tarifs 14 à 30€. Tél. 02 32 80 31 66

- La vie selon Michèle Peter

Cet ancien moulin hydraulique toujours en état de marche et qui accueille régulièrement des expositions donne actuellement à voir des photographies animalières d'une saisissante beauté de Michèle Peter.

Pratique. Jusqu'au 29 mai. Moulin Amour à Saint-Ouen-de-Pontcheuil. Tarifs 0 à 4€. Tél. 02 35 77 54 44

- Art contemporain Collection vidéo

Collectionneur éclairé et féru d'art contemporain, Antoine Galbert présente sa collection de vidéos au Shed dans une exposition baptisée Day for Night.

Pratique. Du 29 mai au 31 juillet. Le Shed à Notre-Dame de Bondeville. Gratuit. www.le-shed.com

- Musiques de film Hans Zimmer au Zénith

Compositeur prolifique, connu pour ses très nombreuses bandes originales pour le 7e Art, Hans Zimmer se produit pour la première fois à Rouen.

Pratique. Mercredi 1er juin à 20h. Zénith de Rouen. Tarifs 67,50 à 128€. www.citylive.fr

- Les traductions de Flaubert

L'universitaire Yves Chevrel, spécialiste de l’œuvre de Flaubert, donnera une conférence sur ce sujet dans le cadre d'un colloque qui se tiendra le jeudi 2 et vendredi 3 juin à la MDU de Mont-Saint-Aignan.

Pratique. Jeudi 2 juin à 20h30. Alliance Française à Rouen. Gratuit. www.flaubert.univ-rouen.fr

- Les gens du lin

Dans cette série photographique, Éric Bénard explore les différents métiers de la filière du lin et valorise les savoir-faire relatifs à cette plante emblématique de la Normandie exploitée pour de nombreux usages.

Pratique. Jusqu'au 25 septembre. Devant le château de Martainville. Gratuit. Tél. 02 35 23 44 70