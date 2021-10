Rome (AFP). Italie: "de 20 à 30 morts" dans un nouveau naufrage de migrants

"Un avion luxembourgeois a localisé à environ 35 milles (65 km) de la côte libyenne une embarcation qui avait chaviré, avec environ une centaine de migrants à l'eau ou accrochés à l'épave. Les morts estimées sont de 20 à 30 personnes", a déclaré l'officier.

L'avion a immédiatement donné l'alerte et un autre appareil, espagnol, est arrivé sur place et a largué un kit de secours, a-t-il ajouté.

Deux vedettes des garde-côtes italiens et un navire espagnol, le "Reina Sofia", participant à l'opération anti-passeurs, se sont rapprochés des migrants à l'eau et en ont secouru plus de 80, les opérations de sauvetage se poursuivant.

Ce nouveau drame de l'immigration survient au lendemain d'une tragédie similaire au cours de laquelle cinq personnes ont trouvé la mort quand leur embarcation de fortune a chaviré.

Des centaines de personnes sont tombées à la mer et 562 ont pu être sauvées par la marine militaire italienne qui a publié des images saisissantes de cet événement.

Selon des chiffres du HCR arrêtés au 25 mai, 37.785 personnes sont arrivées en Italie depuis le début de l'année.

Sur la même période, 1.370 migrants et réfugiés ont perdu la vie en tentant de rejoindre l'Europe en traversant la Méditerranée, soit 24% de moins qu'à la même période l'an dernier (1.792), a précisé mardi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).