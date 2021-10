Le Tablier, à Saint-Contest près de Caen

La décoration intérieure, très industrielle, et la hauteur sous plafond, gigantesque, n'y sont sans doute pas pour rien.

Privée de dessert

À l'ardoise, trois formules : entrée + plat ou plat + dessert à 13,90€ ou entrée + plat + dessert à 18€. J'ai le choix entre un suprême de volaille aux champignons et son écrasé de pommes de terre ou un cabillaud à la crème aux épices douces, servi avec du riz. J'opte pour la viande. Le service est rapide, franchement sympathique et dans l'assiette, c'est bon. Au moment de commander un dessert, l'actualité me rattrape (les mobilisations contre la Loi Travail) et je dois partir sans achever le repas par une note sucrée. Je demande donc aux amies avec qui je déjeune, de me livrer leurs impressions, après coup. L'une a pris un café gourmand. "Très gourmand", me précise-t-elle, en détaillant qu'elle a eu le droit à une pannacotta, une mousse au chocolat et un petit beignet. Les deux autres ont choisi une crème brûlée. Classique. Avec un soda, j'ai réglé une note de 13,20€.

Pratique. 16 rue Martin Luther King, à Saint-Contest.

Tél. 02 31 44 60 24