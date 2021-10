Les deux Républicains Jean-François Copé et Frédéric Lefebvre en visite dans le Calvados

Ce vendredi 27 mai 2016, deux ténors de la droite en course pour la primaire de la droite dans le cadre de l'élection présidentielle de 2017, Jean-François Copé et Frédéric Lefebvre, sont en visite à Caen et Bernières-sur-Mer (Calvados).