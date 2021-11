A partir de 17h, les résultats du BAC sur tendanceouest.com

Les résultats du Bac 2011 en Basse-Normandie seront aussitôt diffusés sur notre site. Plus de 13.000 lycéens bas normands sont concernés.



Jour J et heure H pour 13.000 lycéens ce mardi 5 juillet : ils ont rendez vous avec le Baccalauréat. C'est vers 17h. que tomberont les premiers résultats, avec en "accompagnement" devant les centres d'examens où seront affichées les listes des premiers diplômés, les premiers sourires ou les toutes premières larmes. Le candidat le plus âgé dans notre région a cinquante six ans et le plus jeune seulement treize ans !

Le Baccalauréat ouvre les portes de l'Université. A Caen, ils sont 24.000 aujourd'hui à suivre des études supérieures. Les filières les plus plébiscitées et les grandes tendances du moment ? Les Sciences et techniques des activités physiques et sportives qui permettent notamment de devenir prof de sport. Les BTS ont aussi de plus en plus la côte. Un tiers des étudiants de première année redoublent.

