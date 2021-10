Météo : orages en Normandie, la région en vigilance jaune

Nouvelle alerte météo. Des orages risquent de s'abattre dans toute la Normandie, jeudi 26 mai 2016. Météo France a placé l'ensemble de la région, le Calvados, l'Orne, la Manche, l'Eure et la Seine-Maritime, en vigilance jaune. Le phénomène devrait commencer en milieu de journée et s'atténuer dans l'après-midi. Il risque d'être plus important à l'intérieur des terres et épargnera les côtes. Dans la soirée, quelques éclairs pourraient être aperçus dans le nord de la Seine-Maritime, avant de disparaître.

Météo France recommande aux particuliers d'être attentifs s'ils pratiquent des activités sensibles au risque météorologique ou à proximité d′un rivage ou d′un cours d′eau. "Des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux sont prévus."

De gros orages le week-end précédent

Le week-end précédent, de gros orages s'étaient abattus dans la région et sur l'ensemble du territoire.