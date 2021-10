L'achat d'une voiture sur Le Bon Coin dégénère, près de Rouen : un couple agressé

Par des coups de poings et coups de pieds, voilà comment s'est terminé l'achat d'un véhicule, mardi 24 mai 2016. Un homme et sa compagne ont souhaité acquérir une Peugeot 406 coupé sur le Bon Coin. Un rendez-vous est conclu avec le vendeur, route de Dieppe, à Maromme, près de Rouen (Seine-Maritime).

Rien ne va se passer comme prévu

Le couple se rend sur place. Trois hommes sont présents. Deux d'entre-eux discutent avec le mari, pendant que la femme reste dans la voiture. Le ton monte pour une raison encore peu claire. Arrive le troisième homme. Dès lors, la situation dégénère. Des coups seraient alors portés au potentiel acheteur, qui arrive à s'enfuir. Les agresseurs s'en prennent alors à la voiture du couple, dans laquelle la femme est enfermée. Elle réussit malgré tout à s'extirper du véhicule, avec les clés, et à prendre la poudre d'escampette.

Placés en garde à vue

Retrouvés le même jour sur un parking à Rouen, les vendeurs agressifs ont été interpellés par la brigade canine qui retrouvera des cartes Vitale et d'identité ainsi que le téléphone portable des victimes. Ils ont été placés en garde à vue et entendus pour vol et tentative de vol aggravé.