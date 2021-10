Paris (AFP). Tous les syndicats de l'aviation civile appellent à la grève du 3 au 5 juin

Tous les syndicats représentatifs de l'aviation civile appellent à la grève les 3, 4 et 5 juin pour demander l'arrêt des baisses d'effectifs et peser sur la renégociation de leur cadre social et indemnitaire, ont-ils annoncé mardi à l'AFP ou sur leurs sites internet.